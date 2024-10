Lazio in ansia, Guendouzi a rischio forfait con la Juventus

agenzia

Il francese è uscito malconcio dalla sfida contro il Belgio

ROMA, 16 OTT – La Lazio e Marco Baroni rischiano di dover fare a meno di Matteo Guendouzi per il big match contro la Juventus, in programma sabato all’Allianz Stadium. Il francese, durante la sfida contro il Belgio, ha riportato un trauma contusivo al mignolo di un piede che l’ha costretto ad uscire dal campo. Il centrocampista si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso fratture, ma la sua partecipazione alla sfida contro i bianconeri rimane in dubbio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA