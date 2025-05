Lazio: incontro a Roma con gli agenti di Sarri

agenzia

Entourage del tecnico e società a cena nella Capitale

ROMA, 29 MAG – La Lazio fa sul serio per Maurizio Sarri. L’ipotesi di un ritorno è una possibilità concreta con la società biancoceleste pronta a riabbracciare il suo ex allenatore accelerando i tempi pur di chiudere la trattativa. Gli agenti del tecnico e la società laziale, rappresentata dal direttore sportivo Angelo Fabiani, sono a cena in un ristorante romano per cercare l’intesa tra le parti. Una serata che, oltre a certificare l’allontanamento da Marco Baroni, che aspetta solo l’incontro decisivo per la risoluzione del contratto, serve a gettare le basi per il possibile ritorno e illustrare il progetto di rilancio della squadra biancoceleste nel quale proprio Sarri avrebbe un ruolo determinante.

