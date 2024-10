Lazio: lesione al retto femorale per Lazzari

agenzia

Calciatore sottoposto agli esami dopo l'infortunio con l'Empoli

ROMA, 08 OTT – Manuel Lazzari, uscito nel primo tempo della sfida casalinga contro l’Empoli, ha riportato una “lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra”. Lo hanno evidenziato gli esami clinici e strumentali ai quali si è sottoposto il calciatore. Lazzari, come sottolinea la società in una nota, ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.

