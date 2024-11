Lazio: lesione muscolare per Tavares, out con Bologna

agenzia

Per l'esterno biancoceleste lesione alla coscia sinistra

ROMA, 20 NOV – La Lazio, contro il Bologna, dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari, Nuno Tavares. Sottopostosi a esami clinici e strumentali nella giornata odierna, il giocatore ha riportato “una lesione muscolare di basso grado a carico del semimembranoso della coscia sinistra” riportata con la propria nazionale. Come sottolineato dalla stessa società biancoceleste attraverso una nota, il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano. Il portoghese, quindi, sarà costretto a rimanere ai box contro il Bologna e probabilmente anche col Ludogorets in Europa League provando quindi a rendersi disponibile per la trasferta di Parma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA