Lazio: lesione per Lazzari, Gigot operato alla caviglia

Rimangono in dubbio per il derby anche Castellanos e Rovella

ROMA, 18 SET – La marcia di avvicinamento al derby, da parte della Lazio, prosegue nel centro sportivo di Formello. Un match al quale i biancocelesti arrivano dopo la sconfitta con il Sassuolo e con qualche defezione che costringerà il tecnico Sarri a scelte obbligate. Per la stracittadina, infatti, non recupererà Lazzari, che ha riportato “una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico”, come reso noto dal club Rimangono in dubbio anche Patric, Castellanos, Rovella e Vecino che continuano il loro programma atletico individuale mentre Gigot, ormai ai margini della rosa biancoceleste, è stato “sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia. L’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia”, fa sapere la società.

