Lazio: Lotito compie 68 anni, il club ‘grati per la dedizione’

La società festeggia il compleanno del presidente

ROMA, 09 MAG – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, compie 68 anni, e per l’occasiona la società biancoceleste ha reso omaggio al proprio numero uno esprimendo, in una nota, “la più profonda gratitudine” per il proprio “impegno costante, la dedizione e la passione dimostrati in tutti questi anni alla guida del club” e per la sua “visione lungimirante, contribuendo a consolidare i valori e la tradizione biancoceleste”. La nota, poi, prosegue sottolineando come Lotito abbia “affrontato ogni sfida con determinazione e senso di responsabilità, mettendo sempre al primo posto il bene e la crescita della Lazio” creando “un ambiente unito e familiare, in cui giocatori, staff condividono gli stessi ideali e lo stesso orgoglio di appartenere alla grande famiglia biancoceleste”, conclude la nota sottolineando come “la società, i giocatori, lo staff e tutto il popolo biancoceleste si stringono attorno al presidente Lotito in questo giorno di festa, uniti in un ideale abbraccio biancoceleste” porgendo i più sentiti auguri.

