Lazio: Lotito ‘continuerò a guidare club ancora a lungo’

agenzia

N.1 laziale: "Voci su mia salute false e prive di fondamento"

ROMA, 18 SET – “Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, in una nota diffusa dalla società. Il numero uno biancoceleste, poi, mette a tacere le voci sul suo stato di salute sottolineando come “le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento”, mentre sulle telefonate da parte dei tifosi a suo carico “si tratta di conversazioni private diffuse senza alcuna autorizzazione. Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della Privacy e all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei miei diritti. È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l’ambiente e l’immagine della. Lazio, società quotata in Borsa e quindi sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA