Lazio: malaria di lieve entità per Dia, esami a Dakar

agenzia

Il calciatore sta bene e si sottoporrà agli esami in Senegal

ROMA, 15 NOV – Boulaye Dia, attaccante della Lazio che ha contratto la malaria durante il ritiro con il Senegal, sarà sottoposto ad esami a Dakar, dove è rimasto non seguendo i compagni in partenza per Bamako, e poi, se possibile, farà ritorno a Roma. Saranno gli esami a stabilirlo ma quello che filtra è l’attacco di malaria – reso noto dalla Federazione senegalese attraverso un comunicato – che ha colpito il calciatore biancoceleste sia di “lieve entità”. Il calciatore sta bene, i sintomi accusati dal giocatore sono simili a una forma influenzale e lo staff medico della Lazio è in contatto costante con quello della nazionale del Senegal per monitorare la situazione. Rimangono incerti i tempi del possibile recupero dell’attaccante, ma le chance di vederlo in campo contro il Bologna da titolare diminuiscono con il passare dei giorni.

