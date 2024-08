Lazio: presentato kit away per la stagione 2024/25

agenzia

Sarà di colore giallo con inserti blu su maniche e colletto

ROMA, 07 AGO – La Lazio ha svelato il kit away per la stagione 2024/25. I biancocelesti, infatti, disputeranno le partite in trasferta con una casacca di colore giallo con i bordini delle maniche e colletto blu scuri. Presente, anche in questo caso, lo sfondo con le scritte “SS Lazio” con l’aquila a sinistra e lo sponsor tecnico sulla destra. A completare il kit, infine, ci sono i pantaloncini, di colore blu, e i calzettoni, anche loro gialli ma con inserti blu. A presentarla, nelle foto ufficiali, sono stati Tchaouna, Mattia Zaccagni e Nuno Tavares, con Provedel che ha indossato la divisa del portiere che sarà invece di colore rosa.

