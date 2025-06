Lazio: Sarri a Formello, previsto vertice con società

agenzia

Il tecnico al centro sportivo biancoceleste con ds Fabiani

ROMA, 05 GIU – E’ cominciata la seconda avventura di Maurizio Sarri alla Lazio. Il tecnico, poco prima delle 12, è arrivato a Formello, accompagnato dal proprio entourage e dallo staff, per iniziare a programmare il futuro a breve termine. Ad attenderlo il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, per fare un primo punto con la società sulle strategie di mercato del club e delineare i prossimi passi in vista della nuova stagione. Sarri, che torna alla Lazio dopo le dimissioni del marzo 2024, è quindi pronto per iniziare la sua nuova esperienza sulla panchina del club con l’obiettivo di riportare la Lazio in Europa, obiettivo mancato in questa stagione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA