Lazio: Sarri col Burnley ancora senza Isaksen, out anche Vecino

Match in Inghilterra,in tv su Dazn come altre amichevoli weekend

ROMA, 08 AGO – La Lazio è pronta a volare in Inghilterra per la quinta amichevole estiva, la penultima prima dell’inizio del campionato che vedrà i biancocelesti esordire a Como. L’avversario stavolta sarà il Burnley, con il fischio d’inizio del match fissato per domani alle 16. Al decollo da Roma, previsto nel primo pomeriggio, Maurizio Sarri non avrà con sè Gigot, Patric, Belahyane e Isaksen, che proseguiranno i loro programmi personalizzati di recupero per i rispettivi infortuni nel centro sportivo di Formello. Assente dell’ultima ora, poi, anche Vecino. Il centrocampista nell’ultimo allenamento ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e le sue condizioni saranno valutate e monitorate nei prossimi giorni. Il match della Lazio sarà visibile su Dazn, così come le altre amichevoli del fine settimana delle squadre di serie A: oltre a Monaco-Inter di questa sera (ore 20.00), si potranno seguire Manchester United-Fiorentina (13.45), Colonia-Atalanta, Heidenheim-Parma e Werder Brema-Udinese (15.30), Leeds-Milan ed Everton-Roma (16.00), Stoccarda-Bologna (17.00) e Rennes-Genoa (18.00). Alle 19 il Napoli ospiterà il Girona a Castel di Sangro, mentre alle 21 il Torino affronterà il Valencia in Spagna. Domenica, a Londra il Milan affronterà il Chelsea (16:00), mentre la Juventus sarà ospite del Borussia Dortmund (17:30).

