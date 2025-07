Lazio: Sarri ‘obiettivo Europa? La priorità è costruire’

agenzia

Nella mia prima avventura c'era da raccogliere, qui da seminare'

ROMA, 24 LUG – “Centrare l’Europa sarebbe un miracolo? Vediamo. Il rischio che squadre dietro in classifica possono superarti esiste perché stanno investendo. Ma questo ci deve interessare fino a un certo punto, l’obiettivo è costruire una bella base per diventare competitivi. Più siamo bravi a far crescere chi abbiamo più la base sarà solida quando potremo intervenire. Se ragioniamo sugli altri ci facciamo male da soli”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, durante la sua presentazione a Formello. “La mia prima Lazio aveva un’esperienza maggiore e c’era da raccogliere, qui c’è da seminare. Le conoscenze tattiche non sono di alto livello, c’è da costruire”, ha aggiunto. “Mi sento uno che ha l’obbligo di dare tutto a questa gente – ha concluso -. Mi devo sentire garante di portare non solo la mia professionalità, ma di mettere anima e cuore, trascinando un gruppo. Vista la reazione di questi giorni io penso che il mondo laziale sarà partecipe al 100%”.

