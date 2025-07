Lazio sconfitta 1-0 dal Fenerbahce di Mourinho a Istanbul

agenzia

Ai turchi basta una rete di Kahveci nella ripresa

ROMA, 30 LUG – Per la Lazio arriva la prima sconfitta del pre campionato. I biancocelesti perdono 1-0 contro il Fenerbahce a Istanbul in una sfida che rimette uno contro l’altro anche Maurizio Sarri e José Mourinho, quest’ultimo oggi tecnico del club turco. Ai padroni di casa basta una rete di Kahveci nella ripresa per mandare al tappeto la Lazio.

