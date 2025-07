Lazio: stagione al via, visite mediche per biancocelesti

agenzia

Calciatori a Formello per sostenere test idoneità

ROMA, 10 LUG – La nuova stagione della Lazio inizia a prendere forma. Oggi, infatti, la rosa biancoceleste si è ritrovata al centro sportivo di Formello per sostenere le visite mediche di idoneità in vista del nuovo anno. Venerdì, invece, sarà lo staff tecnico a sottoporsi alle visite mentre i calciatori saranno impegnati all’Isokinetic nei test atletici. Poi, da lunedì 14 luglio, inizierà ufficialmente il ritiro estivo, che sarà interamente svolto all’interno del centro sportivo biancoceleste quando i calciatori scenderanno in campo per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri, iniziando così a preparare una stagione che avrà come obiettivo quello di ritrovare l’Europa, sfumata l’anno scorso all’ultima giornata.

