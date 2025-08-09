Lazio: Zaccagni ‘siamo su strada giusta, Cancellieri maturato’

agenzia

Tavares: "Tante cose positive, ma dobbiamo fare di più"

ROMA, 09 AGO – “Abbiamo fatto una buonissima gara sotto l’aspetto tecnico e tattico, siamo contenti. Siamo sulla strada giusta, il nostro obiettivo è essere compatti in campo, ripartire e fare male. Stiamo lavorando bene in settimana e oggi si è visto. Vogliamo tenere la squadra corta e palleggiare per trovare la via del gol”. Sono queste le parole del capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ai canali del club dopo la vittoria in amichevole sul Burnley. Poi, parlando di Cancellieri, autore del gol vittoria,ammette come “lo abbiamo visto tutti maturato, sia caratterialmente sia sotto l’aspetto tecnico tattico, siamo contenti di lui. Il rigore? Volevo calciarlo centrale e alzare la palla, ma va bene lo stesso”, conclude Zaccagni. Sulla stessa lunghezza d’onda del capitano è Nuno Tavares, terzino biancoceleste, che sottolinea come quella contro il Burnley sia stata “una buona vittoria per continuare a migliorare, ci sono state tante cose positive ma dobbiamo fare sempre di più. L’obiettivo è sempre continuare a lavorare. La scorsa stagione ho fatto bene, ma posso fare ancora meglio grazie alla squadra che è stata costruita e al nuovo allenatore. Sarri? E’ un allenatore importante che lavora molto sulla tattica, la maggior parte della squadra lo conosce e non può che essere importante. Sogno il gol, spero possa arrivare il prima possibile”, conclude.

