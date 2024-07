Le azzurre cercano l’impresa contro l’Olanda verso Euro 25

agenzia

Il ct Soncin alla vigilia, ci sono voglia e orgoglio

ROMA, 11 LUG – Il momento della verità è arrivato. A tre mesi dall’inizio del cammino verso Euro 2025 e dopo 15 giorni di ritiro, la nazionale femminile è pronta a giocarsi la qualificazione diretta al torneo negli ultimi due decisivi impegni del Gruppo 1. Domani la sfida con l’Olanda a Sittard e martedì quella con la Finlandia a Bolzano: 180 minuti che stabiliranno se l’Italia, terza per peggior differenza reti rispetto alla Norvegia, otterrà subito pass per la Svizzera o se invece dovrà passare dai play off, in autunno. “Ci stiamo preparando curando ogni particolare. La squadra scenderà in campo con la voglia e l’orgoglio di poter fare una grande impresa – ha esordito Andrea Soncin nella conferenza stampa della vigilia -. In questo raduno siamo stati tanto insieme e questo ci ha permesso di conoscerci ancora più a fondo. Abbiamo affrontato vari temi e anche alcune problematiche, è stato uno scambio utile e le ragazze hanno risposto alla grande: se ho convocato 33 calciatrici è perché tutte hanno dimostrato di voler far parte del gruppo”. Il ct è certo che sarà un’altra partita rispetto a quella disputata il 5 aprile a Cosenza. Davanti ai propri tifosi, con il contributo della stella Miedema, assente all’andata, e con la consapevolezza che tre punti garantirebbero il biglietto per la Svizzera, è lecito aspettarsi un Oranje con una tonalità più intensa. “Sarà un match diverso – ha aggiunto Soncin – per l’importanza che assume e per la gestione delle emozioni, ma l’applicazione e la disponibilità delle ragazze è sempre la stessa. Sappiamo di poter determinare contro chiunque. Siamo concentrati sulla nostra identità, tattica e mentale: dovremo fare la nostra partita ed essere bravi a leggere i momenti”.

