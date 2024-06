Le azzurre sfidano la Norvegia per avvicinarsi a Euro 2025

agenzia

Soncin: "Passione, orgoglio e disponibilità, siamo fiduciosi"

ROMA, 30 MAG – “In questi giorni ho visto tanti segnali positivi, che abbinati a passione, orgoglio e a una grandissima disponibilità da parte delle ragazze ci fanno essere molto fiduciosi per quello che è il nostro grande obiettivo”. Così ai microfoni della Rai, il tecnico della nazionale femminile, Andrea Soncin, alla vigilia di Norvegia-Italia, sfida per le qualificazioni a Euro 2025 in programma domani a Oslo (ore 18, diretta su Rai 2) nel terzo match del Gruppo 1 della Lega A. “Abbiamo gettato le basi nei mesi scorsi, anche grazie all’ottimo lavoro svolto dai club – ha aggiunto – adesso vogliamo continuare a crescere e per riuscirci dobbiamo assolutamente passare da partite di questo livello”. Davanti ai circa 10mila spettatori dell”Ullevaal Stadion’, l’Italia dovrà fare i conti con i talenti a disposizione di Gemma Grainger. Ma pur rispettando le grandi qualità delle avversarie, il tecnico azzurro preferisce concentrarsi sui ‘compiti’ del suo gruppo: “La nostra idea di gioco viene prima di tutto – le sue parole – sappiamo che ragionando di squadra e giocando con le giuste distanze possiamo performare al meglio in tutte le situazioni e le fasi del match. Durante tutto il raduno abbiamo insistito su questo aspetto: creare una forte identità”. Alla luce della classifica del girone, con le quattro squadre appaiate a quota tre punti, non c’è più spazio per il minimo errore. Ne è consapevole anche Lucia Di Guglielmo, che insieme alle sue compagne sa di avere di fronte un’occasione ghiotta per ipotecare il pass Europeo e, al tempo stesso, una grande responsabilità: “Abbiamo ben chiaro quale sia il nostro obiettivo – sottolinea – vogliamo far bene per prenderci la qualificazione. Questo tipo di pressioni sono quelle belle da vivere e sono certa che ci faremo trovare pronte”. Per lei e le altre giallorosse, reduci dalla vittoria del secondo scudetto consecutivo e della Coppa Italia, è stato un anno ricco di soddisfazioni, stimoli che ora serviranno per dare un’ulteriore spinta al finale di stagione a forti tinte azzurre. “Abbiamo tanta voglia di portare questa fame e questa carica in campo per conquistare i tre punti – conclude – ci stiamo allenando bene, domani sarà fondamentale l’approccio alla gara: dovremo fare una gara intelligente ed essere brave a gestire i momenti”. A sostenere la squadra, nell’impianto che ospita le gare interne delle nazionali maggiori norvegesi, ci sarà il segretario generale della Figc, Marco Brunelli.

