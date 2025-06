Le Fiamme Gialle e Metro 5 in collaborazione con Fondazione Buzzi hanno celebrato la Giornata Internazionale del Gioco

Sport, Notizie

Il Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza e la Metropolitana di Milano ancora una volta insieme per regalare sorrisi e momenti di festa ai piccoli pazienti dell'Ospedale dei Bambini di Milano

Il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle sempre in prima fila quando si parla di sport e solidarietà e non fa mai mancare il suo apporto scendendo in campo con tutti i suoi campioni. L’ultima iniziativa a Milano, in occasione della Giornata Internazionale del Gioco, proclamata dall’Onu per riconoscere il gioco come diritto fondamentale di ogni bambina e bambino e per l’occasione Fiamme Gialle, Metro 5 e la Fondazione Buzzi, partner storico di Metropolitana 5, insieme, hanno contribuito a trasformare un pomeriggio speciale in un momento di gioia, leggerezza e speranza per i piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini di Milano.

Le Fiamme Gialle presenti con campioni gialloverdi degli sport invernali come Martina Valcepina e Andrea Cassinelli (Short Track) e Luca De Aliprandini (Sci Alpino) accompagnati dall’europarlamentare ed ex campionessa di sci alpino Lara Magoni e dal Vicecomandante Tecnico-Agonistico Fiamme Gialle, il Ten. Col. Gabriele Di Paolo, i quali hanno strappato sorrisi e coccole, firmato autografi ed abbracciato i piccoli pazienti in cura presso la struttura milanese.

Accanto a loro i rappresentanti di Assogiocattoli, i volontari della Sics (Scuola Italiana Cani da Salvataggio), accompagnati dai loro inseparabili amici a quattro zampe ed il gruppo Asd Dreams Team Milano – Hockey su carrozzina – Turtle, per testimoniare il valore dell’inclusione e dello sport come strumenti di crescita e resilienza.

Infine, a rendere la giornata ancora più speciale e indimenticabile c’era Lilly, la mascotte ufficiale di Metro 5, simbolo di gioia e allegria che, insieme agli atleti delle Fiamme Gialle, hanno distribuito come premio per il coraggio e la tenacia con cui i giovanissimi ospiti affrontano il loro percorso di cura, numerosi gadget delle Fiamme Gialle e giochi, tra cui un prodotto dedicato ai bambini: un libro da colorare che racconta la storia di Lilly, pensato per stimolare la fantasia e regalare un momento di spensieratezza.

La giornata si inserisce nel percorso di iniziative che le Fiamme Gialle stanno portando avanti in occasione del Centenario del Gruppo Sciatori, recentemente celebrato anche attraverso una spettacolare domination nella stazione Garibaldi di Milano e la personalizzazione di uno dei treni della Linea 5.

“E’ un grande onore – ha dichiarato Serafino Lo Piano Amministratore Delegato di Metro 5 – in questo contesto sociale essere al fianco della Fondazione Buzzi e

al servizio della città, delle famiglie e dei bambini insieme al Gruppo Sciatori delle Fiamme Gialle. Ancora una volta dimostriamo con i fatti che Metro 5 è sempre accanto alle realtà del territorio. Ringrazio di cuore la Fondazione Buzzi per il loro instancabile lavoro, e il Gruppo Sciatori delle Fiamme Gialle per questa preziosa collaborazione”.