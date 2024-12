Le Fiamme Gialle sul palco della Sala d’Onore del Coni per tracciare il bilancio sportivo 2024 e delineare i principali appuntamenti del 2025

Sport

Alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e di presidenti federali e autorità sportive e militari, il Gen. B. Antonio Marco Appella, Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza ha evidenziato i successi ottenuti dagli atleti e il lavoro di tutte i componenti della struttura gialloverde

Tradizionale appuntamento di fine anno per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle. A Roma, nella Sala d’Onore del Coni, l’incontro di fine anno per tracciare un bilancio del 2024 che ha visto atleti e atlete delle Fiamme Gialle primeggiare a tutti i livelli e delineare i principali appuntamenti del 2025 in cui ricorrerà l’importante traguardo del centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle.

In apertura, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente della Fispes Sandrino Porru, dei presidenti federali e autorità sportive e militari, è stato proiettato un breve ed emozionante video che ha riproposto le gesta dei campioni delle Fiamme Gialle ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e degli eventi sportivi celebrativi che hanno seguito per tutto l’anno i 250 anni dell’Anniversario della Guardia di Finanza.

Sul palco Dody Colussi di Sky, il Gen.B. Antonio Marco Appella, Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente della Fispes Sandrino Porru

In apertura il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza Gen.B. Antonio Marco Appella, parlando delle Fiamme Gialle ha evidenziato come i grandi risultati ottenuti in questo anno speciale, in cui peraltro la Guardia di Finanza ha festeggiato i 250 anni dalla sua fondazione, sono frutto di uno straordinario lavoro di squadra di atleti in primis, ma anche di tecnici e di tutte le componenti di supporto della struttura sportiva gialloverde.

“Sono orgoglioso delle medaglie conquistate a Parigi – le parole di Sandrino Porru – nelle quali si riflette l’unicità irripetibile dei nostri atleti, capaci di mettersi in gioco e di offrire a tutti noi un esempio straordinario. Grazie alle Fiamme Gialle che danno speranza e un’opportunità all’attività sportiva”.

“La grandissima sensibilità della Guardia di Finanza – ha sottolineato Giovanni Malagò – verso lo sport in tutti i luoghi in cui si è radicata nel tempo. Ho avuto modo di visitare la nuova sede dell’Accademia a Bergamo e sono rimasto straordinariamente colpito. Senza dimenticare il prezioso supporto che la Scuola Alpina sta fornendo alla sede di Predazzo quale asset insostituibile per la collocazione del villaggio atleti delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina. Una sinergia infrastrutturale che va al di là delle sole strutture sportive. Tutto ciò mi rende pieno di gratitudine verso la Guardia di Finanza”.

Sul palco grandi campioni del passato Franco Nones, Matteo Anesi, Piero Gros e il presidente Fisi Flavio Roda

La collega di Sky Dody Nicolussi, chiamata quest’anno a condurre l’evento, ha poi fatto salire sul palco per un breve talk i campioni olimpici Franco Nones (prima medaglia d’oro degli sport invernali nel 1968), Piero Gros e Matteo Anesi i quali hanno testimoniato, quanto l’esperienza agonistica e formativa nella Guardia di Finanza sia stata importante nel loro percorso sportivo e umano. “Quegli anni – ha sottolineato Flavio Roda, presidente della Fisi, con un trascorso da finanziere – sono stati fondamentali per la mia formazione, mi hanno insegnato il rispetto e mi hanno dato un grande forza per il mio percorso futuro”.

Il Comandante del Centro Sportivo Gen.B. Antonio Marco Appella, ha evidenziato l’importanza che riveste la montagna per la Guardia di Finanza e a seguire sono sfilati sul palco tutti i medagliati olimpici e paralimpici delle Fiamme Gialle. Al termine, il Comandate del Centro Sportivo ha voluto dare a nome di tutti i presenti un in bocca al lupo a Teresa Runggaldier, la discesista delle Fiamme gravemente infortunata negli Stati Uniti, formulando gli auguri di Natale agli ospiti e Autorità presenti in sala. La cerimonia si è conclusa con l’immancabile foto di gruppo e la distribuzione del tradizionale e atteso calendario Fiamme Gialle 2025.

I campioni delle Fiamme Gialle presenti nel tradizionale incontro di fine anno