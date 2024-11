‘Le mie radici sono qui’, il rugby racconta emigrazione italiana

agenzia

Masini, sport da sempre è strumento integrazione

GENOVA, 16 NOV – Il test match a Genova della nazionale italiana di rugby contro la Georgia è lo spunto per narrare la storia dell’emigrazione italiana attraverso lo sport. Capitan Capuozzo e altri nazionali di origine italiana raccontano sui social la propria storia sotto lo slogan del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, “le mie radici sono qui”. “L’accordo con la Fir, che ringraziamo per la collaborazione, rientra nella narrazione dell’emigrazione italiana anche attraverso lo sport che abbiamo avviato con successo. La conferma che lo sport è da sempre strumento di forte integrazione per i popoli migranti” ha detto Paolo Masini promotore dell’ accordo e presidente della Fondazione Mei.

