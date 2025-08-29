Le nuotatrici Benedetta Pilato e Chiara Tarantino arrestate a Singapore per furto: sono già rientrate in Italia

il caso

Rilasciate grazie all'intervento della Farnesina

Sono rientrate in Italia Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, le due nuotatrici azzurre fermate a Singapore con l’accusa di furto. Il loro rientro, avvenuto lo scorso 20 agosto, è stato possibile dopo l’intervento dell’ambasciata d’Italia e della Farnesina.Le due atlete pugliesi, che si erano trattenute in vacanza dopo i mondiali di nuoto svoltisi proprio a Singapore, erano state fermate il 14 agosto e, grazie all’intervento dell’Ambasciata italiana, sono state rilasciate dopo qualche ora.

Le due pugliesi sono state bloccate dagli agenti, fermate, private del passaporto, interrogate e accusate di furto. Hanno dovuto trascorrere diverse ore in stato di fermo in attesa che il caso venisse chiarito.