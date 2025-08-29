il caso
Le nuotatrici Benedetta Pilato e Chiara Tarantino arrestate a Singapore per furto: sono già rientrate in Italia
Rilasciate grazie all'intervento della Farnesina
Sono rientrate in Italia Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, le due nuotatrici azzurre fermate a Singapore con l’accusa di furto. Il loro rientro, avvenuto lo scorso 20 agosto, è stato possibile dopo l’intervento dell’ambasciata d’Italia e della Farnesina.Le due atlete pugliesi, che si erano trattenute in vacanza dopo i mondiali di nuoto svoltisi proprio a Singapore, erano state fermate il 14 agosto e, grazie all’intervento dell’Ambasciata italiana, sono state rilasciate dopo qualche ora.
Le due pugliesi sono state bloccate dagli agenti, fermate, private del passaporto, interrogate e accusate di furto. Hanno dovuto trascorrere diverse ore in stato di fermo in attesa che il caso venisse chiarito.
Hanno poi alloggiato in hotel fino al rientro in Italia. Il loro fermo era avvenuto in aeroporto, dove una telecamera di sorveglianza le avrebbe sorprese mentre infilavano in una borsa degli oggetti sottratti in un negozio.