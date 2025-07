Le sirene arabe e inglesi per Moise Kean: perché la Fiorentina potrebbe perdere il suo bomber

Calciomercato

Da martedì è esercitabile (fino al 15 luglio) la clausola rescissoria da 52 milioni

La Fiorentina si prepara a una settimana decisiva sul fronte mercato e organizzazione tecnica, mentre si avvicina il raduno previsto per il 14 luglio al Viola Park sotto la guida di Stefano Pioli, il cui ritorno sulla panchina viola sarà ufficializzato a breve.

Al centro dell’attenzione c’è Moise Kean, protagonista con 25 reti nella scorsa stagione tra campionato e coppe, e seguito da diversi club di primo piano. Fino al 15 luglio è valida la clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel suo contratto: il centravanti è finito nel mirino dell’Al-Qashia, club arabo disposto a offrirgli 15 milioni netti all’anno per tre stagioni, mentre in Premier League lo seguono con interesse Manchester United e Arsenal. La Fiorentina, pur consapevole di questa situazione, continua a lavorare anche su altri profili per l’attacco, come l’interista Sebastiano Esposito, considerato un investimento strategico indipendentemente dal futuro di Kean.

Sul fronte difensivo, domani Mattia Viti sosterrà le visite mediche a Roma, prima di firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Il classe 2002 arriva dal Nizza con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Viti, prodotto del vivaio dell’Empoli, rappresenta un rinforzo giovane e italiano su richiesta di Stefano Pioli, che punta a rendere la squadra sempre più composta da talenti nazionali. Insieme a Viti, anche Jacopo Fazzini, sempre dall’Empoli, è vicino al trasferimento in viola.

Il programma della Fiorentina prevede il raduno il 14 luglio, seguito dal primo test il 20 luglio contro la Primavera, quindi le amichevoli con Grosseto e Carrarese il 24 e 25 luglio. A inizio agosto la squadra partirà per una tournée in Inghilterra con sfide contro Leicester (3 agosto), Nottingham Forest (5 agosto) e Manchester United (9 agosto), per poi tornare al Viola Park il 14 agosto per un test con la Japan University FA.

Intanto il club ha salutato i giocatori rientrati dai prestiti: Cataldi (Lazio), Adli (Milan), Folorunsho (Napoli), Colpani (Monza) e Zaniolo (Galatasaray), con una menzione speciale per Bove che tornerà alla Roma dopo il malore che lo aveva colpito lo scorso dicembre.