Leali, nuova regola portieri? chiarezza su quando cominciano 8″

N.1 Genoa, 'sarà importante la segnalazione dell'arbitro'

GENOVA, 02 MAR – “Penso ci vorrà chiarezza nel capire quando inizierà il conteggio degli 8 secondi e sarà importante la segnalazione da parte dell’arbitro sul termine degli 8 secondi, perché noi portieri a volte non ci rendiamo conto del tempo effettivo che passa, soprattutto quando facciamo salire i nostri compagni per rinviare lungo”. Così Nicola Leali, portiere del Genoa, commenta la nuova regola introdotta a partire dal Mondiiale per club dall’Ifab. E’ stato stabilito che la squadra del portiere che trattiene il pallone per più di 8 secondi verrà penalizzata con la concessione agli avversari di un calcio d’angolo.

