Leao-Gimenez, il Milan vince 2-0 a Empoli

agenzia

La squadra di Conceiçao ritrova la vittoria in campionato

ROMA, 08 FEB – Un gol di Leao e uno di Santiago Gimenez regalano al Milan la vittoria (2-0) in casa dell’Empoli. Una vittoria non semplice per la squadra di Sergio Conceicao, che ha sofferto, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa la partita cambia: i rossoneri restano in 10 per l’espulsione di Tomori per somma di ammonizioni, poi Pairetto va al Var ed espelle anche Marianucci. Pulisic e Leao in parità numerica regalano l’1-0: l’americano scappa a destra e crossa, Rafa sul secondo palo stacca bene di testa e mette in porta. Il raddoppio porta la firma di Gimenez, sempre su assist di Pulisic.

