Leao ‘Roma una finale, il Milan vuole vincere l’Europa League’

L'attaccante: 'Dybala? Nel calcio moderno pochi come lui'

ROMA, 17 APR – “Con la Roma all’andata non abbiamo fatto bene, ma domani è come una finale. Giochiamo per il Milan; se facciamo bene siamo felici tutti. Abbiamo l’obiettivo di vincere questa competizione. Sfida con Dybala? Lui è fortissimo, mi piace, mi dà gioia vederlo giocare perché fa cose diverse. Nel calcio moderno ce ne sono pochi, è una bella persona, dopo la partita mi ha dato la sua maglia e molti consigli. Ho un bel rapporto con lui”. Così Rafael Leao, attaccante rossonero, nella conferenza che anticipa il match di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma. Poi, sul momento rossonero, il portoghese sottolinea come “dopo il Sassuolo abbiamo ritrovato la fiducia, volevamo vincere ma questa settimana ci siamo parlati e siamo carichi per questa partita. Sappiamo che le prossime due partite saranno molto importanti per la stagione”, mentre sulle critiche ricevute ammette che “quando sei al Milan funziona così, i nostri tifosi vogliono vincere. Se siamo qui è perché abbiamo le qualità. Sono deluso perché potevo fare di più ma è così che si cresce. Domani sarà un’altra partita. Dobbiamo fare meno errori e se ci riusciamo possiamo vincere”, conclude.

