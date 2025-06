LeBron James ancora una stagione nei Lakers

agenzia

Attiva opzione per continuare. Agente,ma vuole squadra da titolo

LOS ANGELES, 29 GIU – La stella dei Los Angeles Lakers LeBron James, miglior marcatore di tutti i tempi nella Nba, ha attivato l’opzione da 52,6 milioni di dollari (circa 44,9 milioni di euro) prevista dal suo contratto per rimanere con il club gialloviola fino al termine della stagione 2025-26, Espn e The Athletic, il quattro volte MVP, che compirà 41 anni a dicembre, giocherà la sua 23esima stagione nella Nba, un record nel campionato nordamericano. “LeBron vuole lottare per il titolo – ha spiegato a Espn il suo agente, Rich Paul -. Sa che i Lakers stanno costruendo per il futuro. Lo capisce, ma vuole avere una vera possibilità di vincere tutto”. “Comprendiamo le sfide che comporta vincere ora e prepararci al futuro – ha aggiunto -. Vogliamo valutare cosa sia meglio per LeBron in questa fase della sua vita e della sua carriera. Vuole sfruttare al meglio ogni stagione che gli rimane, e i Lakers lo capiscono, lo sostengono e vogliono il meglio per lui”. Tornato ad allenarsi all’inizio di questa settimana dopo un’assenza di due mesi dovuta a un infortunio al ginocchio sinistro, LeBron James non ha ancora annunciato pubblicamente se la stagione 2025-26 sarà la sua ultima.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA