LeBron realizza suo sogno, gioca nei Lakers insieme al figlio

Lui 39 anni, 20 Bronn: in campo per 4'09" contro Phoenix Suns

(ANSA – LOS ANGELES, 07 OTT – Un test precampionato che rimarrà nella storia della Nba: LeBron James e Bronny James hanno fatto la storia ieri notte diventando i primi padre e figlio a giocare insieme in una partita con il marchio della lega professionistica nordamericana. I Lakers hanno perso 118-114 contro i Phoenix Suns, sul parquet, all’Arcisure Arena, ma mai come questa volta il risultato non ha contato. La storia l’hanno fatta i James, un caso più unico che raro, e che ha ricordato quello di Dino e Andrea Meneghin, che però furono avversari, in una sfida di campionato fra Trieste e Varese di 34 anni fa, il 14 ottobre del 1990. I due James, 39 anni Lebron e 20 Bronny, scelto dai Lakers all’ultimo draft, hanno giocato insieme nel secondo quarto, per 4 minuti e 9 secondi. Alla fine del match James padre ha chiuso con 19 punti in poco più di 16 minuti di presenza in campo, mentre James figlio è rimasto a secco (zero punti) in 13 minuti complessivi di gioco. “E’ stato bellissimo, un momento che non dimenticherò più, io sono cresciuto senza padre – le parole alla fine di LeBron -, per me è stato fantastico vivere un momento del genere con mio figlio. Credo che un padre non possa sperare di meglio. Mi sembrava una cosa surreale, come essere su Matrix”. (ANSA.

