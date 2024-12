Lecce batte Monza 2-1, i salentini vincono lo scontro salvezza

agenzia

Fa tutto la squadra di Giampaolo, due reti ed un autogol

LECCE, 15 DIC – Il Lecce si aggiudica lo scontro salvezza con il Monza, battendo i brianzoli 2-1 allo stadio Via Del Mare. Fa tutto la squadra di mister Marco Giampaolo e tutto nel primo tempo. Per i salentini a segno lo spagnolo Tete Morente (3′) ed il montenegrino Nikola Krstovic (44′), che prima aveva anche sbagliato un rigore. Tra le due reti il clamoroso autogol di Dorgu (37′), che di testa ha scavalcato Falcone, in uscita. Il Lecce raggiunge momentaneamente la Roma a 16 punti, mentre il Monza é penultimo, a quota 10, dopo 16 giornate.

