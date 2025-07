Lecce: Camarda, qui per ripagare la fiducia del club

agenzia

'Lavorerò per la squadra e per raggiungere la salvezza'

“Sono un attaccante d’area, un numero 9, e l’area di rigore è il mio pane. Fuori dall’area sto lavorando ma devo migliorare. Sono un calciatore abbastanza veloce e fisico, ed ogni giorno spingo per raggiungere qualcosa di più. Un bottino di gol fissato? Sì, ma lo tengo per me”. Sono queste le prime parole di Francesco Camarda, nuovo attaccante del Lecce, presentato questo pomeriggio allo stadio di Via del Mare. A fare gli onori di casa, il direttore sportivo, Stefano Trinchera. “Qui a Lecce intendo sfruttare tutte le occasioni che potrò avere – ha proseguito il calciatore -. La società mi ha dato tanta fiducia. Lecce è calorosa e noi come squadra abbiamo voglia di gioire insieme: lavorerò per la squadra e per l’obiettivo della salvezza”. Chi lo ha convinto a scegliere la maglia giallorossa? “Innanzitutto la mia famiglia – ha detto – che ascolto in ogni mia decisione. Sono sempre aperto ai consigli ma la scelta di venire a Lecce l’ho presa io insieme al mio procuratore. La società mi ha dato fiducia ed io ho sentito lo sprint per venire qui”.

