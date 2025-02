Lecce: Giampaolo, è stata una prova più pratica che bella

agenzia

Il tecnico 'Volevamo vincere, ma non dovevamo perdere'

MONZA, 16 FEB – “È stata una prova più pratica che bella. Era una gara delicata per noi sul piano mentale: abbiamo fatto un po’ fatica a prendere le misure”: così Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo il pareggio in casa del Monza. “Il nostro obiettivo era far risultato: se avessimo vinto certo sarebbe stato meglio, ma muovere la classifica è sempre molto importante per chi lotta per la salvezza. Volevamo vincere, ma non dovevamo perdere. Abbiamo cercato di mettere in difficoltà il Monza, senza alterare gli equilibri. La squadra si applica per fare qualcosa in più e ha ancora margini di miglioramento”.

