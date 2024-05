Lecce: Gotti, a Napoli per chiudere al 13/o posto

agenzia

Allenatore 'dubbi su formazione, in settimana incontro società'

LECCE, 25 MAG – Ultima fatica di campionato per il Lecce di Luca Gotti, di scena domani pomeriggio al Maradona di Napoli. Ottenuta la salvezza con tre giornate di anticipo, i giallorossi si preparano alla sfida contro i partenopei per chiudere al meglio la stagione, dopo i risultati negativi contro Udinese e Atalanta. “L’aspetto della mentalità è fondamentale – ha detto Luca Gotti nell’ultima conferenza alla vigilia di una partita -, domani ci arriviamo con quella giusta mentalità e cercheremo di dare il massimo. Possiamo raggiungere il tredicesimo posto, che riveste aspetti economici e di prestigio, e per questo la società ha sensibilizzato la squadra”. L’arrivo di Gotti è coinciso con la rinascita giallorossa e con il raggiungimento della salvezza: “Sapevamo che ci sarebbe stato da lottare fino all’ultimo per le squadre coinvolte – ammette il tecnico dei salentini -. La percezione di farcela per raggiungere il successo finale ci ha portato ad accettare la sfida a testa alta e con coraggio”. Poi, complimentandosi ancora con il suo predecessore D’Aversa, riconosce anche qualche suo merito, come “quello di aver accettato questa sfida, questo è il vero merito, ma è collegato alla percezione”. Sul fronte formazione l’allenatore si riserva ancora qualche dubbio da sciogliere “Ne ho più del solito – dice -. Solitamente devo sistemare una o due pedine, mi riservo sempre qualche dubbio, ma per domani ne ho più di qualcuno”. Infine la domanda d’obbligo sul suo immediato futuro. Resta o no sulla panchina giallorossa? “La settimana prossima ci metteremo a discutere per il rinnovo: per me è importante la gara di domani. Prima terminiamo il nostro percorso, poi sarò a disposizione della società per discuterne”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA