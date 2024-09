Lecce: Gotti, ‘Torino formazione che ha tanta autostima’

agenzia

'Non siamo stati molto fortunati con rientro nazionali'

LECCE, 14 SET – Smaltita la sosta forzata per gli impegni della nazionale, il Lecce di Luca Gotti si rituffa in campionato e cerca la continuità di risultato dopo la vittoria interna conseguita contro il Cagliari. Sulla strada dei giallorossi l’insidiosa trasferta dell’Olimpico contro il Torino, attuale capolista, anche se in condominio, della classifica. Le gare con i nazionali impegnati pare abbiano lasciato alcuni strascichi: “Non siamo stati molto fortunati” ha ammesso Gotti nella conferenza della vigilia. “Banda – ha spiegato – non è tra i convocati, i giocatori africani hanno avuto un rientro difficile, altri hanno fatto solo un paio di allenamenti. Chi ha gioito è stato Dorgu (ma non sarà della gara perché squalificato), e siamo contenti per lui”. Possibile un cambio di modulo con interpreti diversi, ma il tecnico è esplicito: “Non cambierò sistema, gli equilibri – ha proseguito Gotti – dipenderanno dalle caratteristiche degli interpreti. Abbiamo diversi trequartisti e dovrò dosare l’inizio con la gestione della partita: questa sarà una delle chiavi della gara”. Una sosta gradita per far inserire al meglio i nuovi arrivati. “Sono state due settimane importanti – ha puntualizzato – per il gruppo. Avevamo la necessità di far fare la preparazione a tre calciatori arrivati negli ultimi giorni. La squadra ha cambiato parecchi volti, rifare quanto fatto nella scorsa stagione non era per nulla scontato”. Un passaggio sul Torino: “Pare che l’ambiente, anche per l’inizio di stagione, ha grande entusiasmo. Incontreremo una formazione con grande autostima, che sicuramente partirà forte. Conosco bene o male tutti i giocatori, è una buona squadra e fare dei nomi mi sembra limitante. Hanno un’idea di gioco ben definita, e aver fatto punti – ha concluso il tecnico giallorosso – crea ulteriore positività su tutto ciò che fai”.

