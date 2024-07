Lecce: le nuove maglie svelate con un cortometraggio

agenzia

"La nostra maglia profuma di Salento" è lo slogan scelto

LECCE, 13 LUG – Il Lecce svela le nuove maglie da gioco per la stagione calcistica 2024/2025 scegliendo una forma originale e suggestiva: un breve cortometraggio di circa un minuto diffuso sui propri canali social ufficiali. Immagini del Salento, un viaggio in auto e Piazza San Giorgio a Melpignano dove diversi bambini giocano a calcio indossano le maglie della nuova stagione in serie A. Tra i protagonisti del video promozionale anche il presidente del club Saverio Sticchi Damiani che stoppa il pallone rilanciandolo a giovanissimi calciatori. A chiudere il motto “La nostra maglia profuma di Salento”. A seguire il club di via Costadura ha pubblicato anche le foto dei tre kit e di quello da portiere, indossati rispettivamente da Morente, Gaspar, Pierret e Früchtl, diffusi attraverso quattro post diversi, ognuno dedicato a ciascuna delle casacche con i quattro calciatori giallorossi che vestono tutti la maglia numero 19, numero che simboleggia le stagioni giocate dal Lecce in Serie A.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA