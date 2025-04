Lecce: rinnovata la fiducia all’allenatore Giampaolo

agenzia

Squadra in ritiro pre la sfida con l'Atalanta

LECCE, 20 APR – Marco Giampaolo proseguirà la sua avventura sulla panchina del Lecce. Nonostante il tracollo interno di ieri contro il Como, con la classifica che comincia a farsi pesante, e le voci ricorrenti di un suo possibile esonero, è giunta una nota della società di via Costadura, diffusa sui canali ufficiali, che conferma la piena fiducia al tecnico. Inoltre è stata anticipata la partenza per Bergamo, in vista della sfida di venerdì prossimo contro l’Atalanta. “L’U.s. Lecce, nel ribadire, fino al termine del campionato per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, la piena fiducia al mister Giampaolo, al suo staff ed a tutto il gruppo squadra – si legge nella nota – comunica di aver anticipato la partenza per Bergamo al fine di svolgere in loco un periodo di ritiro”.

