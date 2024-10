Lecce ritrova la vittoria: 1-0 al Verona. Veneti terminano in 9

agenzia

I pugliesi salgono a 8 punti. Il gialloblu fermi a 9 punti

ROMA, 29 OTT – Il Lecce torna alla vittoria in campionato e batte 1-0 il Verona in quello che appare un vero e proprio anticipo di sfida salvezza per due squadre che hanno iniziato non al meglio il campionato. L’inizio della partita viene utilizzato dalla due squadre per studiarsi ma sono i salentina a farsi più pericolosi. In evidenza Patrick Dorgu che segna al 23′ e al 36′ ma il Var non convalida. Al terzo tentativo, al 41′, Dorgu viene fermato al limite dell’area e procura così l’espulsione di Tchatchoua. Al 51′ finalmente il gol: sempre Dorgu di testa su cross di Banda. Il Verona spinge ma perde un altro uomo e chiude la partita in nove. In classifica il Lecce sale a 8, il Verona è fermo a 9.

