Lecce:Gotti ‘col Verona gara importante per salto in classifica’

'La formazione? Ho ancora diverse situazioni in bilico'

LECCE, 28 OTT – Domani, nel turno infrasettimanale di campionato, il Lecce sarà chiamato a dare più di una risposta: contro il Verona, travolto dall’Atalanta nell’ultimo turno, sarà molto importante conquistare l’intera posta per ricreare quella fiducia che stava vacillando dopo il ko con la Fiorentina. “In questa fase del campionato la gara di domani è molto importante per diversi motivi – dice il tecnico dei giallorossi Luca Giotti nella conferenza della vigilia – per fare un salto in classifica, per venire fuori da questa situazione coincisa con una serie di sconfitte. La classifica si guarda a fine campionato, ma è una gara di grande importanza per il Lecce e per il Verona”. Sull’attuale momento dei suoi, il mister è esplicito: “Dopo la partita contro la Fiorentina era necessario ritrovarsi come squadra e proporre un Lecce come squadra – prosegue -. La gara di Napoli ha offerto spunti interessanti e positivi, anche se non sono arrivati punti, ma ci abbiamo messo coesione e attenzione. Domani dovremmo essere bravi, il Verona ha caratteristiche differenti, assieme all’energia che possiede: sarà necessario avere solidità mentale per tutta la durata della gara”. E ancora: “Chi allena squadre destinate a lottare per la salvezza deve essere solido. Abbiamo vissuto un momento difficile, ma dobbiamo continuare ad avere capacità e piacere del lavoro quotidiano: senza questo spirito non si possono vivere esperienze come quelle di Verona e Lecce. Bisogna accettare le critiche, cercare di trarre qualche spunto interessante, tenendo soprattutto lo spogliatoio permeabile al catastrofismo”. In chiave formazione mischia le carte: “Di certo recupero Gallo (rientra dalla squalifica – evidenzia Gotti – con Pelmard e Pierotti che meritano il mio applauso per atteggiamento e prestazione. Abbiamo giocato sabato pomeriggio, siamo rientrati nella notte, chi non ha giocato si è allenato, gli altri recupero e terapie. Faremo la rifinitura con diverse situazioni in bilico, e sarà un approccio alla gara con molti interrogativi”.

