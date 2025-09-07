Leclerc amaro ‘fa male, ci manca la macchina’

agenzia

Quarto con la Ferrari, aspettiamo nostro momento da tanti anni

MONZA, 07 SET – “Fa male. Stiamo aspettando il nostro momento da tanti anni. Ci proveremo fino alla fine, per ora ci manca la macchina. Speriamo arrivi presto il nostro momento”. È sconsolato Charles Leclerc dopo il quarto posto a Monza. “Nei primi giri è stata una gara da rally – aggiunge a Sky il pilota Ferrari -, sarei stato contento di ottenere di più in un weekend così speciale”.

