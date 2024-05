Leclerc commosso “gioia indicibile, ho pensato al mio papà’

agenzia

"Era il nostro sogno una vittoria qui. Ferrari fantastica"

ROMA, 26 MAG – “Non ci sono parole per spiegare la mia gioia. E’ una gara talmente difficile, lo prova il fatto che due volte ci avevo provato e non ero riuscito a vincere. Questa è la corsa che mi ha fatto sognare di diventare diventare pilota. Negli ultimi 15 giri poi non pensavo a guidare, ma solo a mio papà (scomparso nel 2017, ndr.), perchè questo era il nostro sogno”. Così Charles Leclerc, commosso, dopo la vittoria a Monaco. “Ho fatto una gara attenta ma negli ultimi giri ho potuto spingere un po’, perchè la Ferrari era perfetta. Devo ringraziare il team che mia ha dato una macchina fantastico e il pubblico che mi ha sostenuto sempre”.

