Leclerc contro Sainz, sua manovra non giusta nè corretta

agenzia

Monegasco: "mi ha danneggiato l'ala, abbiamo perso una posizione

ROMA, 23 GIU – “Non è stata corretta e giusta la manovra di Sainz in quel momento. Sapevamo di dover salvare la gomma e io l’ho fatto, mentre lui no e mi ha passato alla fine del rettilineo. È andata così, ma era un rischio che non andava preso”. A Charles Leclerc non è andata giù la manovra del compagno di squadra nei primi giri del Gp di Spagna, “una lotta che ci ha fatto perdere una posizione – ha proseguito il monegasco -, anche perchè mi ha danneggiato l’ala. Capisco che per lui la gara era importante, ma così non va. Ne parleremo nel team”. In generale, ha concluso, il problema al Montmelò “è stato il passo, dovremmo guardare questo aspetto”

