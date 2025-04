Leclerc: “Feeling migliorato, ma non posso sorridere”

agenzia

"Vado in Bahrain con le idee chiare sul mio stile di guida"

ROMA, 06 APR – “Sono contento del feeling che é migliorato, ho le idee più chiare per le prossime gare, ma non posso sorridere quando sai che ce l’hai messa tutta, che tutto é andato al meglio, ma arrivi quarto perché come squadra non potevi fare di più”. Charles Leclerc, a Sky Sport, ha commentato così il suo quarto posto in Giappone. Il gap con McLaren é ricucibile? “Sì, ho detto fin dall’inizio che qualsiasi fosse il punto di partenza, e non é stato un gran che, dobbiamo guardare avanti – ha aggiunto il pilota della Ferrari -. Spero che a partire dal Bahrain avremo più performance. Io vado lì con una direzione molto chiara sul mio stile di gara. Spero che paghi”.

