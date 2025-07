Leclerc “felice per Vasseur, tira fuori il massimo da tutti”

agenzia

Monegasco: "ora Ferrari lotta per il podio, direzione è giusta"

ROMA, 31 LUG – “Sono molto felice del rinnovo di Vasseur. Per me non è una novità ma sono felice per le voci che ronzavano attorno al team in questi mesi”. Così Charles Leclerc commenta la decisione della Ferrari di proseguire con Fred Vasseur alla guida del team di Formula 1. “Fred ha una visione incredibile. In Ferrari l’aspetto emotivo è importante, la passione italiana è estrema, ma Fred sa mettere le cose da parte per avere una visione chiara – ha sottolineato il monegasco in conferenza stampa a Budapest -. Ed ha tante altre qualità, come saper estrarre il massimo da tutti”. Guardando al Gp d’Ungheria di domenica, Leclerc ha espresso moderata fiducia dopo il terzo poso conquistato a Spa dietro alle McLaren. “La macchina ci ha permesso di lottare per il podio negli ultimi weekend. Non possiamo dire di essere il secondo team in lotta, ma stiamo andando nella direzione giusta – ha affermato -. L’Hungaroring non è la pista migliore per me. Forse per il mio stile di guida, non so da dove derivino le mie difficoltà qui. In generale, sono contento delle ultime prestazioni e dobbiamo continuare così. Quanto a Lewis, sta comprendendo e imparando in un team diverso dal suo precedente”.

