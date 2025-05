Leclerc, “non abbiamo mollato il lavoro sulla SF-25”

agenzia

"Vedremo se gli aggiornamenti ci aiuteranno"

ROMA, 22 MAG – “Non abbiamo mollato il lavoro su questa stagione, anche se siamo quasi a metà. Abbiamo visto lo scorso anno che le cose sono cambiate molto da quando la McLaren ha portato aggiornamenti. Da Barcellona, con i cambiamenti regolamentari, vedremo. Se le cose non andranno sarà Vasseur a decidere il da farsi. Cosa non va della macchina, non so. Vedremo se gli aggiornamenti ci aiuteranno”. Charles Leclerc ha parlato anche dei possibili sviluppi della SF-25, nella conferenza stampa del GP di Montecarlo.

