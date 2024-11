Leclerc “non contento di Carlos, ora devo pensare a me stesso”

agenzia

Pilota Ferrari polemico con Sainz per sorpasso dopo pit stop

ROMA, 24 NOV – “Non sono contento di Carlos, Ci sono delle cose che ci diciamo e oggi sono andate in modo diverso ma va è andata così. Per il titolo costruttori il terzo e quarto posto vanno bene, ma per il mondiale piloti mi dispiace un po’ perchè battagliando con Norris per il secondo posto”. Lo ha detto Charles Leclerc a Sky Sport dopo il Gp di Las Vegas, rispondendo ad una domanda sulla rabbia espressa al team radio contro il compagno di scuderia per un sorpasso dopo il pit stop. Parlando col suo ingegnere di pista, il monegasco aveva detto, tra alcune imprecazioni “Ho fatto il mio lavoro ma questo mi frega tutte le volte. Non è bello, è solo essere rispettoso, ma alla fine lui è sempre lo stesso”. “So che ora devo contare su di me – ha affermato poi Leclerc nell’intervista – fare meglio in qualifica e fare tutto in modo perfetto, mi concentrerò su me stesso provando a massimizzare tutto”.

