Leclerc, sapevo che sarebbe stata dura. Domani a caccia di punti

ROMA, 24 AGO – “Sapevamo che sarebbe stata dura oggi e direi che abbiamo massimizzato la nostra qualifica con il sesto posto, anche se chiaramente non possiamo dirci soddisfatti”. Così il ferrarista Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gran Premio d’Olanda. “Siamo un po’ indietro rispetto ai nostri rivali e stiamo lavorando giorno e notte come squadra per colmare questo divario – ha aggiunto il monegasco -. Sono però sicuro che il nostro sforzo verrà presto ripagato. L’obiettivo per me domani sarà quello di mantenere la nostra posizione e portare a casa quanti più punti possibile”. “Ovviamente non posso essere contento di come stanno andando le cose questo fine settimana – ha dichiarato l’altro pilota delle Rosse Carlos Sainz -. Prima di questo pomeriggio non avevo fatto quasi nemmeno un giro con la gomma slick, e quindi sapevo che sarebbe stato molto difficile avere una qualifica perfetta su un tracciato così difficile. A peggiorare le cose, in Q2, ci si è messo anche il traffico nel settore da alta velocità che non ha aiutato, e non nascondo che essere rimasto escluso dal Q3 per meno di un decimo fa male. In generale questo week end stiamo faticando con la macchina, ma i punti vengono assegnati domani e cercherò di fare del mio meglio per recuperare terreno”.

