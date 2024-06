Leclerc “torniamo a lottare, con Sainz tutto ok”

agenzia

Il pilota ottimista per l'Austria, la preparazione è andata bene

ROMA, 27 GIU – “Il gap in qualifica è stato di pochi decimi, ma il potenziale c’è e ottimizzando il pacchetto torneremo a lottare. La preparazione al simulatore è andata bene e sento che potremo tornare in lizza, perchè se a Barcellona abbiamo faticato nelle curve più lunghe e lente, qui ce ne sono meno e qui potrebbe aiutarci”. Così Charles Leclerc nella conferenza stampa piloti in vista del Gp Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1, che prevede sabato anche la gara sprint. “Per quel che riguarda il rapporto con Sainz, è tutto a posto – ha risposto il monegasco ad una domanda in proposito, dopo le scintille nel post gara al Montmelò -, abbiamo discusso come sempre e non ci sono problemi. Ci conosciamo da anni, sappiamo che dopo la gara c’è sempre tensione ma poi si sistema tutto e non ho alcuna preoccupazione su quello che accadrà d’ora in avanti. Siamo rientrati in aereo assieme dopo Barcellona”.

