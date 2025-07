Leclerc “un buon giro, non me l’aspettavo”

agenzia

Norris "la macchina vola, è una bella battaglia con Oscar"

ROMA, 26 LUG – “Non me l’aspettavo questa terza piazza. Pensavamo di essere molto più indietro, ma è stato un buon giro. Ci vuole tempo per sfruttare al massimo gli aggiornamenti, abbiamo cambiato alcune cose ma non molto, si tratta solo di mettere tutto insieme”. Così Charles Leclerc ha commentato a caldo il risultato delle qualifiche, con la Ferrari subito dietro alle McLaren. “Di sicuro, il loro passo gara sembrava molto forte stamattina, ma spero che con le modifiche saremo più vicini nella gara di domani, ha aggiunto il ferrarista, riferendosi alle prestazioni delle monoposto inglesi nella gara sprint. “È stato un giro decente. Sono contento”, ha detto con un po’ di ironia Lando Norris, che partirà in pole position. “La macchina sta volando, Oscar ha fatto un buon lavoro per tutto il weekend e ci siamo spinti a vicenda. È una bella battaglia, ma dura al momento”, ha aggiunto.

