Lega B, assemblea aggiornata su trattative diritti tv

Alzato livello d'allerta dopo indagini su condotte antisportive

ROMA, 31 MAG – La Lega serie B ha alzato il livello di allerta con i propri legali, insieme con l’Unità informativa scommesse sportive e il Gruppo investigativo scommesse sportive del Ministero dell’Interno, in seguito ai recenti deferimenti e all’apertura delle indagini su presunte condotte antisportive di alcuni giocatori. Lo ha annunciato il presidente della Lega, Mauro Balata, nel corso dell’assemblea a Milano in videoconferenza, con tutte le società presenti. Balata ha poi fornito aggiornamenti sulle tematiche relative al lavoro sportivo e quindi, in particolare, sugli sviluppi sulle trattative per i diritti tv domestici del prossimo triennio. Le interlocuzioni sui diritti domestici non esclusivi, al momento “sono intrattenute con più operatori – si spiega in una nota -, con la precisa volontà di valorizzare il rilevante incremento di audience ottenuto negli ultimi due anni” dal campionato della Serie B. “L’assemblea ha respinto poi una nuova proposta di realizzazione e distribuzione dei diritti tv, arrivata peraltro ai consiglieri con clausola di riservatezza nella notte e resa nota sugli organi di stampa, che è stata valutata inaccettabile nella forma e nella sostanza per le modalità seguite e i contenuti rappresentati”, conclude la nota.

