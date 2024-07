agenzia

Balata convoca la riunione, sarà in videoconferenza

ROMA, 19 LUG – Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha convocato d’urgenza l’assemblea ordinaria per domenica prossima, 21 luglio, in video conferenza. i club saranno chiamati, informa la Lega, ad assumere determinazioni urgenti in riferimento all’ordine del giorno che prevede, tra l’altro, “temi federali e rapporti infra Leghe”.

