Lega B: lunedì 28 assemblea per decidere date playoff e playout

agenzia

Cambia calendario dopo rinvio al 13 maggio della 34/a giornata

ROMA, 24 APR – L’Assemblea della Lega B si riunirà in modalità online lunedì prossimo, 28 aprile, alle 17,30, per decidere le nuove date dei playoff e dei playout della stagione 2024/25. Questo, alla luce del cambiamento di calendario con il recupero al 13 maggio prossimo della 34/a giornata che si doveva giocare lunedì scorso e che è stata rinviata per la scomparsa di papa Francesco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA