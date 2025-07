Lega B rinnova la struttura operativa con Guadagnini e Nicolella

agenzia

I due dirigenti affiancheranno il presidente Bedin

ROMA, 16 LUG – La Lega Serie B ha varato la riorganizzazione della propria struttura operativa, che sarà in vigore dal primo agosto. Un organigramma costituito da dieci aree, con responsabili al proprio interno, e due figure apicali a dirigerle che affiancheranno il presidente, Paolo Bedin, nel management. Il segretario generale sarà Gabriele Nicolella, già responsabile dell’area legale, mentre il direttore marketing, commerciale, media e comunicazione sarà Fabio Guadagnini, di recente capo delle aree di brand, comunicazione, marketing and sales di Sport e Salute. “Due figure di grande spessore umano e indubbie qualità e competenze professionali – afferma Bedin – che sapranno dare il loro contributo per lo sviluppo della Lega in termini di efficienza, servizi e posizionamento all’interno del sistema e del mercato sportivo”. Il progetto di riorganizzazione era stato oggetto di condivisione e sostegno nel consiglio direttivo di giovedì scorso e nell’Assemblea di lunedì.

